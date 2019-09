Pri zgoniški industrijski coni oz. centru Lanza sta dopoldne iz še nepojasnjenih vzrokov trčila toyota yaris in toyota urban cruiser. Dve osebi, okrog 40 let, ki sta se vozili v toyoti urban cruiser, sta utrpeli udarce in ju je rešilec službe 118 prepeljal v katinarsko bolnišnico, voznik toyote yaris pa je bil nepoškodovan. Na kraj so poleg reševalcev prihiteli karabinjerji s Proseka in Nabrežine, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče.