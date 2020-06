Dve tisočletji star zaklad

Stebrne propileje, ki krasijo notranjost zvonika tržaške bazilike sv. Justa so najbolje ohranjen primer monumentalnega vhoda severno od Rima. Stavbo naj bi Rimljani zgradili okoli leta 50 n. št., v njej pa se skriva dvatisoč let zgodovine mesta, ki je bilo za Rimsko cesarstvo pomembna postojanka, ne pa obrobno naselje, kot trdi velika večina zgodovinskih zapisov iz dvajsetega stoletja.

Skrit zaklad, ki je bil do nedavnega neviden in pokrit z debelim slojem črne patine, je od danes dalje na ogled. Tržaški Rotary klub, v sodelovanju s fundacijo Casali, je temeljito obnovo propilej podaril mestu in vsem obiskovalcem, ki bodo lahko tako doživljali Trst od svoje ustanovitve do današnjih dni, s sprehodom od vhoda do vrha zvonika, kjer pogled seže do starega pristanišča, kjer pravkar nastaja nov kongresni center.