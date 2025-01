Dvesto zaposlenih podjetja u-blox na prepihu

Kot strela z jasnega je danes v javnost prišla vest o zaprtju podjetja u-blox pri Proseški Postaji. Švicarska družba, ki je doslej veljala za eno med vodilnimi na področju brezžičnih in satelitskih rešitev za tako imenovani internet oz. medmrežje stvari (IoT - Internet of Things), naj bi v lanskem letu slabo poslovala in zabredla v hudo krizo.

Družba je decembra napovedovala, da bo do leta 2026 izničila negativni predznak – sedaj je jasno, kako namerava to doseči, so na novo krizno fronto opozorili s sindikata USB. Iz finančne godlje naj bi se nameravala rešiti z zaprtjem sedeža v Zgoniku, kjer se ukvarjajo izključno z razvijanjem komunikacijskih modulov, ki se »pogovarjajo« s strežnikom in omogočajo komunikacijo med hladilniki, avtomobili, senzorji in vsakovrstnimi napravami.

Kakih 200 specializiranih inženirjev na t.i. cellular področju oz. področju mobilnih komunikacij, kolikor je zaposlenih v zgoniškem sedežu, bi se na tak način lahko iz dneva v dan znašlo na cesti, opozarjajo pri sindikatu.

Naj spomnimo, da je 15 odstotkov zaposlenih v Zgoniku danes državljanov Slovenije ali pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.