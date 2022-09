Dvodnevna konferenca posvečena morju

Italijanska revija za geopolitko Limes organizira jutri in v ponedeljek v Trstu tretjo konferenco, posvečeno morju. Letošnja konferenca se bo osredotočala na geopolitični prostor italijanskega morja. Spregovorili bodo tudi o njegovi vlogi v luči energetske krize in analizirali posledice pandemije in vojne v Ukrajini za trgovino in prosto plovbo po Sredozemlju.

Jutri bodo ob 9.30 odprli kartografsko razstavo Laure Canali o italijanskem morju. Ob 10.30 bo ustanovitelj revije Limes Lucio Caracciolo predaval na temo Od ozkega Sredozemlja do Srednjega oceana in nazaj, točneje o naši morski meji po 24. februarju oziroma začetku ukrajinske vojne. Ob 11.30 bo potekala okrogla miza z Zenom d’Agostinom, Federicom Petronijem in Lucom Sistom, ki jo bo vodil Germano Dottori, in sicer o Italiji, rusko-ameriški vojni v Ukrajini in o Sredozemlju. Ob 16. uri bodo Jean Pascal Ausseur, Giorgio Cuscito, Orietta Moscatelli in Daniele Santoro govorili o geopolitični vlogi sicilske ožine. Z njimi se bo pogovarjal Federico Petroni. Ob 18. uri pa bo Fabrizio Maronta vodil pogovor z Jamesom Farwellom, Larisom Gaiserjem e Mikalom Wojtyłom o Trstu in pobudi Tri morja (Trimarium).

V ponedeljek bo ob 9.30 potekal voden ogled po kartografski razstavi. Ob 11. uri se bo Lucio Caracciolo pogovarjal z admiralom Enricom Credendinom o Italiji v morju konfliktov. Ob 12.30 bo potekala okrogla miza, na kateri se bo Giorgio Cuscito pogovarjal z Massimom Deandreisom, Fabriziem Mattano, Marcom Minnitijem in Michelejem Ziosijem o tem, ali nas bo rešila morska energija. Ob 15. uri pa se bo dvodnevno dogajanje sklenilo s pogovorom z ministrom za obrambo Lorenzom Guerinijem o naši varnosti ob morju.

Dvodnevna konferenca bo potekala v živo v kongresnem centru na Četrtem pomolu, pogovore pa si bo mogoče ogledati tudi po spletu, na Youtube kanalu revije Limes in na spletni strani repubblica.it.