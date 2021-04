Dvojno veselje v Kobilarni Lipica

Maestoso Samira XXXVIII, črni sivec z belo liso, se je 6. aprila skotil še pred sončnim vzhodom. Kmalu se je postavil na noge in začel piti materino mleko, danes pa že radovedno opazuje svet okoli sebe in raziskuje, kdo biva v sosednjem boksu lipiške porodnišnice. Tam se pri materi tišči prva letošnja žrebička, rjavka Canissa XLII, ki je na svet pokukala na isti dan.

Letošnja prvorojena žrebička sta se skotila v varnem zavetju hlevov na Borjači, kjer pridejo na svet vsa lipiška žrebeta. Skupaj s svojima materama bosta prvi teden preživela v porodnih boksih, nato pa se bosta pridružila čredi, v kateri bo vsak dan več igrivih žrebet. Do začetka junija namreč v Lipici pričakujejo skupno 25 žrebet, ki jih bodo obiskovalci lahko spoznali na dvorišču hlevov na Borjači, v toplih majskih dneh pa tudi na okoliških zelenih lipiških pašnikih. Skotitev žrebet je za zaposlene v Kobilarni Lipica eno od najlepših doživetij in spodbuda za nadaljnje delo. Zato je bilo rojstvo prve žrebičke in prvega žrebička na isti dan, kar je redkost, v Lipici še posebej veselo.