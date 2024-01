Dvomi, da bo Evropska komisija prižgala zeleno luč

Današnja burja bi po vsej verjetnosti zaustavila gondole načrtovane žičniške povezave med Trstom, Barkovljami in Opčinami, ni pa ustavila dela civilne družbe proti njeni izgradnji. V kavarni Knulp je Gibanje 5 zvezd priredilo srečanje, med katerim so člani odbora proti žičnici evropski poslanki Sabrini Pignedoli predstavili novosti v zvezi z žičnico.

Odbor proti žičnici sta včeraj zastopala predsednik William Starc in vodja znanstvene delovne skupine, nekdanji rektor Univerze v Trstu Maurizio Fermeglia.

Sabrina Pignedoli, izvoljena leta 2019 v Evropski parlament, je Starcu in Fermegli postavila tudi nekaj vprašanj. Zanimalo jo je predvsem, če je občina v svojih izračunih o okoljski koristi projekta upoštevala ogljikov dioksid, ki bo izpuščen med posekom dreves. Fermeglia ji je odgovoril, »da so ga izračunali in prezrli«.

Pignedoli je na glas podvomila o verjetnosti, da bi Evropska komisija odobrila financiranje žičnice s sredstvi iz sklada Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je zaradi okoljske škode po njenem mnenju neskladen z načeli načrta. »Komisija bo rekla da ne, nakar bodo stroški padli na prebivalce Trsta.« Odboru je tudi predlagala, da prijavi neskladnosti in napačne izračune v projektu Evropskemu uradu za boj proti goljufijam, Olafu, kot je znan v evropskih sredinah po francoski kratici. »Njihov pregled se mi ne zdi nič pretiranega,« je dejala in pristavila, da je urad upravni in ne preiskovalni oziroma sodni organ. Fermeglia in Starc sta ji namreč predstavila marsikateri izračun, ki se je sogovornikom zdel nerealističen.