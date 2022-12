Dvorane Tripcovich ni več. Območje, kjer je več kot 70 let stala nekdanja avtobusna postaja, je zravnano zemljo. Gradbeno podjetje Ghiaie Ponte rosso iz okolice Pordenona se je držalo predvidenih rokov za dokončanje rušenja. Ob začetku del prve dni novembra so napovedali, da bodo z rušenjem končali do konca decembra.

Rečeno, storjeno. Podoba kraja brez objekta je zdaj popolnoma drugačna. Prostor je neverjetno velik, industrijsko obzidje Starega pristanišča pa je zasijalo v vsem svojem sijaju. Že pred časom je župan Roberto Dipiazza napovedal, da bodo na tem območju uredili nov mestni park, v katerem bo prevladovalo zelenje, ki bo samo začetek Spominske avenije (Viale Monumentale) v dolžini 1,5 kilometra.

Spomnimo, da je bila pot do rušenja dvorane Tripcovich kar dolga in trnova. Deželni zavod za spomeniško varstvo je najprej prižgal zeleno luč za rušenje, nato so pristojnosti prešle na rimske birokrate, ki so postopek ustavili. Na koncu se je vse skupaj vrnilo na regionalno raven, na kateri so se odločili za rušenje objekta.