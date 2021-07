Dvorano Tripcovich bodo rušili

Dvorana Tripcovich bo deležna rušenja. Termin za začetek rušilnih del še ni določen, potrjena je le novica, da bo Zavod za spomeniško varstvo Furlanije - Julijske krajine za objekt preklical oznako kulturnega spomenika lokalnega pomena. Ta zavod je namreč pred časom že dal zeleno luč za rušenje objekta, a kmalu po odločitvi je v veljavo stopil nov zakon, ki je pooblastila o odločanju prenesel na rimske urade. Dosje Tripcovicha je ministrstvo za kulturo pregledalo jeseni 2019 in takrat ocenilo, da se poslopje ne sme rušiti.

Z zasukom je izredno zadovoljen tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je bil vse od prevzema skrbi za dvorano Tripcovich od Fundacije Operne hiše Verdi leta 2018 najbolj goreč zagovornik rušenja le te. »Končno je zavod za spomeniško varstvo preklical omejitev. Uslišal je naše argumente, da bo revitalizacija Starega pristanišča odvisna od rušenja objekta iz tridesetih let prejšnjega stoletja, ki kvari zgodovinski vhod na območje. Pristojnim sem poveril pripravo projekta za rušenje, ki bo vse prej kot enostavno, saj objekt vsebuje azbest, za njegovo odstranjevanje pa bo potrebno okoljevarstveno dovoljenje. Šele po pripravi projekta bomo objavili razpisni rok, do katerega bodo izvajalci rušenja morali oddati ponudbe. Ne sprašujete me, kdaj bo rušenje končano. Verjetno do konca mojega novega mandata,« je v šali dejal župan, ki računa na to, da stroški za rušenje ne bi smeli preseči 700 tisoč evrov. Ob tem je Dipiazza še dodal, da bodo na območju uredili najlepši mestni park in ne izključuje niti možnosti, da bi organizirali idejni natečaj.