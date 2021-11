Dylana poje v slovenščini (video)

»S petjem najbolje izražam to, kar želim posredovati z besedami,« pravi pevka in tekstopiska iz Gročane Barbara Gropajc, ki je Youtube platformi zaupala svoje občutke v zvezi s sedanjim, globalno problematičnim obdobjem. Po večletnem udejstvovanju izključno v narodnozabavnem okolju je namreč posnela svojo prvo solo cover popevko na kantavtorskem glasbenem področju. Izbrala je obče znano Blowin’ in the Wind Boba Dylana, ki je v slovenski različici postala Vetra tih šepet .

»Pesem je zelo primerna, ko pomislimo na sedanje razmere, saj govori o mnogih težavah, ki jih mora človek prestati in zaradi katerih se sprašuje o možnem izhodu,« pojasnjuje pevka, ki tokrat ni avtorica besedila ali prevoda, saj pravi: »Čeprav sem do sedaj napisala več besedil in tudi glasbo, se mi je zdelo prav, da ob prvi izkušnji na zame novem glasbenem področju sežem po obče znani pesmi s prevodom in priredbo Janeza Briškega. Obstaja še en slovenski prevod, ki v refrenu govori o odgovoru, ki je v vetru izgubljen. Meni pa je ustrezala druga različica, ki odpira možnost optimistične interpretacije, čeprav vemo, da vsak poslušalec lahko razume besedilo na svoj način, kot odmev trenutnega razpoloženja.«

Z besedili se Barbara Gropajc – edina zamejska članica Društva pesnikov slovenske glasbe – uspešno ukvarja že nekaj let. Na Večeru slovenskih viž v narečju v Škofji Loki je prejela nagradi za narečno besedilo leta 2015 in leta 2017 (za pesmi Muj maj in Zbugn lastouca), za najboljšo melodijo pa leta 2016 (Kdr bwš rat’la mama, štiriročno z Maticem Štavarjem). Napisala je besedila za mnoge slovenske ansamble (na primer Brkinci in Ano ur’co al’ pej dvej), kot pevka pa sodeluje z Lisjaki, Taimsi in s skupino Amor.