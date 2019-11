Edi Kraus prejel nagrado Financ za posebne gospodarske dosežke

Tržaški gospodarstvenik Edi Kraus je prejemnik prestižne nagrade za posebne gospodarske dosežke 2019, ki jo vsako leto podeljuje Časnik Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu.

»Edi Kraus je poslovni popotnik, športnik, ki daje koše, in tako rekoč serijski podjetnik ter povezovalec. Poznamo ga predvsem kot prvega človeka ljubljanske tovarne Aquafil Slovenija oziroma nekdanjega Julona. Pod njegovim vodstvom ljubljanska oziroma slovenska kemična ikona, ki proizvaja surovine za tekstilno industrijo, varno in donosno kljubuje vsem izzivom današnjega dne in prihodnosti,« so zapisali v obrazložitvi ob podelitvi nagrade.

Spletni portal Financ med drugim navaja, da je danes Aqaufil Slovenija mednarodno, rastoče, sodobno in izvozno usmerjeno podjetje. Aquafil Slovenija daje delo nekaj manj kot 900 ljudem, v letu 2018 so po podatkih iz javnih baz ustvarili dobrih 251 milijonov evrov prihodkov in osem milijonov evrov dobička. Kot so pojasnili ob obrazložitvi nagrade, »ima zamejski Slovenec z Opčin za to zelo velike zasluge«.

