Ekološki otoki za čim več recikliranja

Številke so neizprosne, Trst je še vedno med najslabšimi mesti v deželi Furlaniji - Julijski krajini, kar zadeva recikliranje odpadkov. Zdi pa se, da se na občini in v podjetju AcegasAmgaAps tega problema zavedajo.

Včeraj so na Trgu Panfili predstavili javnosti prvega od štirinajstih ekoloških otokov, ki jih bodo postavili po mestnem središču. V prihodnjih dneh bodo svojega dobili trgi Verdi, Ponteroš, Republika, Hortis, Barbacan, Bonifacio in drugi. Otok sestavlja pet estetsko lepih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov: za papir, plastiko, organske odpadke, steklo in pločevinke ter odpadke, ki se jih ne da reciklirati.

Te postavljajo na mesta v tržaškem središču, kjer se sprehaja veliko občanov in turistov. A kaj, ko so napisi na novih zabojnikih le v italijanskem jeziku. Nove nalepke podjetja AcegasApsAmga ne vsebujejo angleških napisov, tako da resnici na ljubo napisi ne zagotavljajo, da bi turisti lahko razumeli, kam lahko odvržejo katere odpadke. Način ločenega zbiranja se namreč razlikuje od občine do občine. Napisi pa prav tako niso opremljeni s slovenskim prevodom in to kljub temu, da so nekateri zabojniki tudi v mestnem središču nekoč že »govorili« slovensko.