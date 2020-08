Elektronski dokument po pošti iz Rima

Pridobivanje osebne izkaznice je v času po koronavirusni popolni zapori še nekoliko zapleteno. Nekoč so občani enostavno stopili do pristojnih uradov s portreti v rokah in v nekaj minutah pridobili sveže tiskan dokument, veljaven za prekoračitev državnih meja. Zapadli osebni dokumenti so na podlagi izrednih koronavirusnih vladnih odlokih sicer veljavni še do 31. decembra 2020, postopek za pridobivanje izkaznice pa se je že pred časom spremenil.

Odkar so občinski uradi zaradi pandemije dostopni le preko predhodne najave, se postopek nekoliko zavleče. O zamudah smo se pogovorili z občinskim odbornikom pristojnim za osebje, demografsko službo in občinske matične urade Michelejem Lobiancom.