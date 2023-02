Enajsto leto zapored podprli bodoče inženirje

Slovenska prosveta je že enajsto leto zapored podelila štipendije iz Sklada inženirja Albina Ločičnika. »Običajno smo zlasti v zamejstvu zelo usmerjeni v literaturo in besedno umetnost, kar je po svoje tudi razumljivo, saj je beseda tista, ki nas nekako drži skupaj. Vendar v življenje sodita tudi znanost in tehnika in lepo je, da imamo štipendijo, ki podpira tovrstni študij,« je zbrane v Peterlinovi dvorani v sredo nagovoril predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič. Nagrajencem je zaželel, da bi se uspešno uveljavili na izbranem področju in da bi kot strokovnjaki ostali tudi člani skupnosti, z njo sodelovali in, zakaj ne, v njej tudi aktivno delovali.

Štipendije so prejeli Loris Strain – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani (1000 evrov), Tomaž Cotič – Fakulteta za elektroniko in informatiko v Trstu (700 evrov), Martin Čufar – Fakulteta za industrijsko inženirstvo v Trstu (700 evrov), David Terčon – Proizvodno strojništvo v Ljubljani (700 evrov) in Niko Trento – Ladijsko inženirstvo v Trstu (700 evrov), ki je štipendijo pred tem že enkrat prejel.