Energetske skupnosti spodbuda za zeleni prehod

V zadnjem obdobju je veliko govora o samooskrbnih energetskih skupnostih, ki na pobudo Evropske unije ponujajo vsem občanom priložnosti z gospodarskega, ekološkega in socialnega zornega kota. Italijansko ministrstvo za okolje in energetsko varnost je januarja letos objavilo uredbo, ki določa postopek dodeljevanja subvencij, nato pa zagnalo kampanjo ozaveščanja InsiemEnergia, ki je danes šesto etapo doživela na Trgovinski zbornici v Trstu.

Pri energetskih skupnostih ima osrednjo vlogo družba GSE, ki sprejema prošnje za njihovo ustanovitev (informacije na gse.it). Njen predsednik Paolo Arrigoni je pojasnil, da predstavljajo energetske skupnosti pomemben mejnik, »saj prehajamo s posameznikove samooskrbe na razpršeno raven«. Ob prispevku k razogljičenju in ostalih prednostih je pomemben vidik »spodbuda lokalnim upravam, podjetjem in gospodinjstvom, da postanejo protagonisti energetskega prehoda.« Iz sklada za okrevanje in odpornost je 2,2 milijarde evrov namenjenih občinam do 5000 prebivalcev, kjer lahko prispevek krije do 40 % stroškov (doslej so prejeli dobrih 500 prošenj in ugodili polovici), poleg tega pa so tu subvencije za olajšane tarife energije. Pomembno bi bilo sicer staviti tudi na vetrno, vodno energijo in biomaso, ki jih je mogoče koristiti tudi ponoči. Delež fotovoltaike je trenutno 91-odstoten.

Na daljavo se je povezal pristojni minister Gilberto Pichetto, ki je spomnil, da predstavljajo energetske skupnosti le majhen del prizadevanj za zeleni prehod, v okviru katerega namerava Italija, ki je od nekdaj odvisna od uvoza energije (in se zato sooča z višjimi cenami, kar znižuje njeno kompetitivnost), do leta 2030 pridobiti 70-80 gigavatov iz obnovljivih virov. »Danes imamo 1,6 milijona proizvajalcev energije,« je dejal in pristavil, da je namen energetskih skupnosti (te naj bi po projekcijah prispevale 2-5 gigavatov) tudi povečati ozaveščenost potrošnikov.