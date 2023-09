Energetski prehod naj bo prioriteta vseh podjetij

»Pred nami so velike spremembe na področju proizvodnje, shranjevanja in distribucije energije. Energetski prehod pa ne sme biti breme, pač pa priložnost za investicije in razvoj, ki bodo prinesli znižanje obratovalnih stroškov,« je včeraj dejal predsednik tržaškega združenja potrošnikov Confcommercio Antonio Paoletti. Na srečanju z naslovom »Ekološki in energetski prehod: kakšne so priložnosti za podjetja?« so predstavniki političnega, gospodarskega in znanstvenega sveta znali našteti različne oblike podpore in rešitev za učinkovito tranzicijo, čeprav so vsi priznali, da nas v naslednjih letih čaka tudi veliko izzivov.

Paoletti sicer meni, da mora biti soočenje z novo energetsko realnostjo prioriteta vseh podjetjih na lokalni ravni, saj se bo povpraševanje po električni energiji, tudi zaradi napovedane elektrifikacije pristanišč, v prihodnje podvojilo. Zato je po njegovem mnenju nujno, da se vsi deležniki čim prej povežejo, da bo proces prehoda optimalen.

Podpredsednik deželnega Confcommercia Guerrino Lanci je v ta namen predstavil projekt, ki je nastal v sodelovanju z državno agencijo Enea in ki cilja na vzpostavitev lokalnih energetskih skupnosti (CER). V okviru projekta bodo najprej preverili, kolikšno je zanimanje za to obliko samozadostnega proizvajanja energije iz obnovljivih virov, ki predstavlja učinkovit odgovor na energetsko draginjo.

Paoletti je ob tem spomnil, da vzpostavitev energetskih skupnosti podpira tudi državni načrt za okrevanje in odpornost, saj jim v naslednjih treh letih namenja 2,2 milijarde evrov. Giovanni Puglisi iz agencije Enea pa je hkrati opozoril, da je potrebno energetske skupnosti dobro načrtovati.