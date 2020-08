Erik Purič izdal prvi singel

Erik Purič, z umetniškim imenom Johnny Reed, je izdal svoj prvi singel. Glasbenik iz Repna, ki je igral v skupini Love guns, se je odločil, da se bo posvetil solo karieri. V petek je izdal pesem Our Tree (najino drevo), ki šteje na Youtubu že več kot 11.000 ogledov. »Rad bi se zahvalil vsem, ki so mojo pesem delili na družbenih omrežjih, saj je število ogledov tudi njihova zasluga,« je dejal Erik. Novo pesem je v celoti napisal sam, tako melodijo kot besedilo.

Pri prvem singlu je za produkcijo sodeloval z Rokom Dolencem. »Z Rokom sva se prvič dobila že pred letom in pol in sem mu povedal, da imam nekaj pesmi, ki bi jih rad prej ali slej posnel. Med karanteno sem posnel nekaj delov pesmi, komaj je končala karantena, sva se z Rokom spet srečala. Jaz pišem pesmi in jih posnamem, on pa jih potem zmiksa,« pravi Erik, ki bo še naprej sodeloval z Rokom.

Za prvi singel je posnel tudi videospot, za katerega sta poskrbeli Pika Bernetič in Teja Lisjak (Peja team). »Njiju sem že prej bežno poznal, na družbenih omrežjih pa sem opazil, da se ukvarjata s snemanjem videoposnetkov, tako da smo se odločili za sodelovanje,« je dejal.

V bodoče namerava Erik najprej izdati še en singel, potem pa že razmišlja, da bi izdal EP (krajši album). Ko bo imel več pesmi, namerava tudi koncertirati, saj je po njegovem mnenju igranje v živo najlepši del glasbenega ustvarjanja.

Njegov prvi singel lahko poslušate na spodnji povezavi: