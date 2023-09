Esatto bo spet uvedel dvojezično komuniciranje

Na področju rabe slovenskega jezika v odnosu z javnimi upravami se vendarle nekaj premika. Ledino bo morda začela orati družba za pobiranje občinskih dajatev Esatto, ki ima od letos poleti novo predsednico. To mesto je zasedla Raffaella Del Punta (Liga), odvetnica, ki je bila pred leti tudi predsednica zavoda za starejše občane Itis. Ob prevzemu predsedniške funkcije je za Primorski dnevnik dejala, da se bo zavzela za spoštovanje predpisov iz zaščitnega zakona.

Rečeno, storjeno. Na dnevni red prve seje upravnega odbora, ki ga poleg nje sestavljata še bivši predsednik Andrea Polacco (Naprej, Italija) in Rossana Faggioli (Bratje Italije), je vstavila tudi vprašanje rabe slovenskega jezika. Seja je prejšnji teden zaradi bojda upravičene odsotnosti dveh članov upravnega odbora sicer odpadla, a že to, da se je raba slovenščine pri izvajanju storitev pojavila na dnevnem redu, pomeni korak naprej. Predsednica je včeraj napovedala, da bo v kratkem prišlo do sestanka s predstavniki Občine Trst, ki je glavni družbenik, direktorjem družbe Esatto in predsednikom paritetnega odbora za vprašanje slovenske manjšine Markom Jarcem. Skupaj bodo poskusili najti rešitev za izvajanje določil iz zakona št. 38 iz leta 2001 za zaščito slovenske manjšine. Del Punta je nakazala, da si bo prizadevala, da se končno začne izvajati zakon. »Pomembno je, da se dvojezično komuniciranje začne izvajati. Potem so vedno možne izboljšave. Nekje pa je pač treba začeti,« je posluh za potrebe slovensko govorečih občanov izrazila nova predsednica, ki se zaveda, da bodo potrebovali prevajalce, ki se dobro spoznajo na davčno pravo.

