Zaradi močne in nagle razširitve požara so pristojne oblasti odredile evakuacijo kampinga v Sesljanu. Približno tisoč gostov selijo v nabrežinsko telovadnico. Devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin je zaprosil občane za pomoč in jih povzal, naj prinesejo vodo in hrano ter najnujnejše v telovadnico.

Medtem je zaradi gostega dima Mitja Petelin izdal odredbo za obvezno uprabo zaščitnih mask FFP2.