Evakuacija zaradi zažgane žimnice

Nekaj po 22. uri so tržaške gasilce poklicali na pomoč iz Ulice Pasteur, kjer je na stopnišču nekdo zažgal žimnico. Ogenj so pogasili v zelo kratkem času, med inšpekcijo stanovanjskega bloka pa so ugotovili, da je stopnišče zasičeno z dimom in da se ta vsiljuje v stanovanja. Zato so se odločili za evakuacijo okrog 30 stanovalcev, ki so preživljali sobotni večer doma. Pri tem so uporabili tudi specifična pokrivala, da ne bi vdihavali škodljivega dima. Stanovalce so prepeljali na varno in začeli s prezračevanjem stavbe.