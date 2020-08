Evropski prostovoljni duh v več kot 200 posnetkih

V razstavnih prostorih tržaške občinske knjižnice Stelio Crise na Trgu Papa Giovanni XXIII so danes odprli potujočo fotografsko razstavo, ki obiskovalcem posreduje pomembno sporočilo. Na več kot 200 posnetkih je namreč ponazorjeno prostovoljno delo 108 dobrodelnih združenj iz Nemčije, Francije, Estonije, Švedske in Italije.

Tržaška razstava je sicer predzadnja iz niza dogodkov evropskega projekta Voluteers4Europe, ki je nastal v okviru programa Erasmus+ in ki se bo zaključil v Padovi decembra letos. Kot glavni pobudnik tržaške razstave je nastopilo domače društvo za promocijo umetniške fotografije Acquamarina v sodelovanju s tržaškim občinskim uradom za stike z Evropsko unijo Europe Direkt - Eurodesk Trieste in z združenjem prostovoljcev TriesteAltruista.

Iz razstavljenih fotografij lahko obiskovalec ugotavlja, kako se v različnih državah doživlja prostovoljno delo. Skupni imenovalec pa je le eden: iz oči prostovoljcev in njihovega nasmeha razberemo ljubezen do drugega in željo po darovanju svojega časa socialno ogroženim ljudem, manj srečnim, bolnim, pa tudi otrokom, živalim in naravi.