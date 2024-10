EZTS Kras-Carso naj bi zaživel do jeseni prihodnjega leta

Postopek nastanka Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje na Krasu se je zavlekel. Ob podpisu pisma o nameri za ustanovitev EZTS Kras-Carso marca letos je bil govor o potrditvi okvirnega sporazuma in statuta nove ustanove v občinskih svetih sodelujočih občin v teku meseca dni. To pa se, vsaj na italijanski strani meje, ni še zgodilo.

Očitno pa so jo razlike v pravilih in zakonodajah spet zagodle. Osnutek statuta je namreč prišel iz Ljubljane, je dejal Pizziga, Občina Trst pa je glede osnutka v poletnih mesecih izrazila nekaj pomislekov. Predvsem glede odgovarjanja oziroma omejitve odgovornosti, sicer bi bile posamezne občine pretirano izpostavljene, je razložil Pizziga.

Politično pristojnost za nastanek EZTS ima na Občini Trst podžupanja Serena Tonel. Potrdila je, da so izrazili »tehnične pomisleke« o omejitvi odgovornosti nastajajočega združenja za teritorialno sodelovanje in da nastaja na občini osnutek prirejenega predloga statuta, ki se zgleduje po drugih EZTS-jih. Pri tem je imensko izpostavila goriškega.

Tonel je v pogovoru za Primorski dnevnik navedla še eno nerešeno vprašanje, namreč ravnovesje moči v skupščini nastajajoče organizacije. Dejala je, da nastajajo običajno evropska združenja za teritorialno sodelovanje kot organi sodelovanja teritorialnih ustanov primerljive velikosti, v sedemnajsterici, ki snuje EZTS Kras-Carso pa ima ena občina teritorialno in demografsko premoč, Trst. Poudarila je, da je treba zagotoviti kolikor toliko uravnovešeno zastopstvo vseh sodelujočih, a tudi prepoznati »težo« tržaške občine.

»Smo pripravljeni,» pravi predsednik Lokalne akcijske skupine (Las) Kras David Pizziga, ki je nekako gonilna sila projekta ustanovitve novega združenja. Las Kras je namreč nosilec projekta Interreg Kras-Carso II, ki ima kot cilj prav ustanovitev EZTS Kras-Carso. Propedevtično usklajevanje potreb in zakonodaj poteka že štiri leta, je pojasnil že marca.

Ko bo tržaško vprašanje rešeno, bo treba še enkrat uskladiti dokumentacijo med Italijo in Slovenijo, potem pa bodo na potezi državne vlade in, naposled, Evropska komisija. Kdaj bi lahko torej EZTS zagledal luč dneva? To je, je dejal Pizziga, odvisno predvsem od političnih prioritet. Po domače povedano, od volje. Do dokončne zelene luči naj bi bilo združenje oddaljeno od 6 do 12 mesecev.

