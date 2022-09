Fabio Tuiach obsojen na dve leti zapora

Tržaški sodnik za predhodne obravnave Francesco Antoni je po skrajšanem postopku nekdanjega skrajno desnega tržaškega občinskega svetnika Fabia Tuiacha zaradi homofobnih izjav včeraj obsodil na dve leti zaporne kazni.

Vse se je začelo lani, ko so Antonia Parisija, tržaškega borca za pravice LGBT skupnosti in predsednika društva Jotassassina, pretepli na glavnem trgu v Repnu. Tuiach se je na dogodek odzval s sramotnim zapisom na ruskem družbenem omrežju VKontakte. Napisal je, da se je »predstavnik LGBT skupnosti s fantom prepiral za vazelin« in dodal, da v tretjini držav na svetu ni težav s homofobijo, češ da sta »za geje predvidena zapor ali smrtna kazen«. Zaradi zapisov ga je ovadila skupina I Sentinelli iz Milana, ki se bori proti diskriminacijam, Parisi se je na procesu predstavil kot oškodovana stranka. Tožilec je za Tuiacha predagal 10 mesecev zaporne kazni, sodnik je kazen zvišal na dve leti in Tuiacha še obsodil na plačilo odškodnine v višini 5000 evrov skupini I Sentinelli. Parisiju pa bo moral Tuiach plačati 15.000 evrov odškodnine. Sodba ni pravnomočna, Tuiach se lahko zoper odločitev sodnika pritoži. »Obsodba je zgled za vso LGBT skupnost. V Trstu se je pisala zgodovina,« se je odzval Parisi.

Parisija je na sodišču zastopala tržaška odvetnica Maria Genovese. Kot je razložila, sodba ne predvideva možnosti, da bi se Tuiach izognil zaporu. Obsojenec se bo zoper sodbo najbrž pritožil in višjega sodnika vseeno zaprosil za alternativno prestajanje kazni. Če priziva ne bo oziroma če ta ne bo uspešen, pa bo moral avtor homofobnih izjav za zapahe.