Fašistični pretepači so se znesli nad komunisti

V soboto popoldne so bili nekateri komunistični aktivisti žrtve napada fašističnih pretepačev. Sedeli so za mizico na Trgu Bonifacio na začetku Drevoreda XX. Septembra, kjer so razdeljevali letake z napisom Rivoluzione. Sei comunista? Allora organizzati (Revolucija. Ali si komunist? Torej organiziraj se), ko so jih napadli, prevrnili mizico in nekatere tudi udarili.

Dogodek je obelodanilo gibanje Sinistra Classe Rivoluzione, ki je bilo tarča napada in ga je ostro obsodil odbor za zaščito ustave iz Trsta. Gre za zelo hudo dejanje, so med drugim zapisali, še zlasti v obdobju, kot je zdajšnje, ko opažamo številne poskuse, da bi zmanjševali pomen nesrečnega pojava fašizma in da bi rehabilitirali nekatere njegove figure. Italija je demokratična republika, ki se je rodila na odporništvu in njeni temelji slonijo na ustavi, ki je izrazito antifašistična, so še zapisali. Krajevne institucije so pozvali, naj zatrejo podobne dogodke že pri samem začetku, da ne bi prišlo do nadaljnjih izpadov nasilja na račun svobode izražanja in sindikalnih ter političnih dejavnosti.

Gibanje Sinistra Classe Rivoluzione v odziv na fašistični napad prireja v četrtek, 21. septembra, ob 16.30, shod na Trgu Sv. Antona.