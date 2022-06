Avtocestni priključek pri Fernetičih je bil nekaj časa zaprt zaradi prometne nesreče. Vozila, ki so prihajala iz Slovenije, in so namenjena proti Trstu in Benetkam, so preusmerjali proti Opčinam. Ob vstopu na avtocestni priključek se je prevrnilo vozilo. Na mestu so bili gasilci in reševalci zdravstvene službe 118. Po prvih informacijah naj ne bi bil nihče huje poškodovan.