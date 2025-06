Festival Bioest še jutri v Svetoivanskem parku

Zelišča vseh vrst, naravna mila, nakit, pa tudi restavrirane stole, izdelke iz pelina in ročno pletene torbe ter kokedame, japonske rastlinske kompozicije, ki rasejo kar na vrvi, na kateri visijo. Vse to in več je še jutri med 10. in 19. uro mogoče najti na festivalu Bioest v Svetoivanskem parku. Festivalski program poleg tega ponuja najrazličnejše delavnice za male in velike, v ospredju so zdrav življenjski slog in duhovnost.

Stefano Nervi se je k Svetemu Ivanu pripeljal iz Bergama, kjer vodi ekološko kmetijo, na kateri prideluje izključno pelin. Kot je povedal, gre za izredno uporabno rastlino, katere blagodejne učinke so poznali že v prazgodovini: »Pelinov čaj pomaga pri želodčnih težavah. Gre za pijačo, ki je nekoliko jedka, pri čemer deluje kot čistilno sredstvo za telo,« je razlagal, ko je suhe pelinove liste mlel v možnarju. Iz zmletih listov je pridobil »pelinovo volno«, puhasto snov, ki so jo nekoč stlačili v pipo in kadili. »Pelin deluje pomirjevalno, kadili so ga zvečer pred spancem. Gre za predhodnika tobaka, ki je v Evropo prišel iz Amerike,« je še razložil. Mlet pelin imenujemo tudi moxa, snov so nekoč, stlačeno v papirnate tulce, prižigali in polagali na kožo, na točno določene točke telesa, da bi spodbujali prekrvavitev in zdravili vnetja kože.

Tudi ljubitelji rastlin pridejo na svoj račun na sejmu. Na stojnici ob cerkvi v zgornjem delu parka nekdanje umobolnice je najti kokedame, japonske rastlinske kompozicije. Rastline v bistvu visijo s stropa, njihove korenine so povezane v kepe. Videti je tako eksotične rože z barvanimi cvetovi kot bolj »domačo« praprot in celo divje jagode, polne rdečih sadežev.

Spremljevalni program festivala se bo jutri ob 9.30 začel z vadbo joge. Ob 10.30 bo na vrsti delavnica meditacije s tibetanskimi zvonci, popoldan pa bo med drugim namenjen izdelovanju kadil, ob 14. uri, in kung fuju ob 16.30. Celoten spored dogodkov najdete na spletni strani festivala.