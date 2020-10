Festival latinskoameriškega filma se seli na splet!

Zaprte kinodvorane in prepoved druženja bi lahko organizatorje letošnjega 35. festivala latinskoameriškega filma – Združenje za promocijo latinskoameriške kulture Apclai – pošteno potrli in privedli do tega, da bi filmsko dogajanje tokrat odpovedali. Pa se niso dali, pač pa so se preselili na splet: od 7. do 15. novembra bodo festivalski filmi na voljo na platformi Mowies.com – na naslovu cinelatinotrieste.mowies.com; v živo se bodo srečali le 8. novembra v judovskem muzeju Wagner za filme iz sekcije Shalom, judovska pot v Južni Ameriki.

V domeni s filmskimi režiserji in producenti bodo filmi v izvirnem jeziku oz. z italijanskimi in angleškimi podnapisi lahko na ogled tako v Italiji kot tudi v ostalih državah EU in v vsej Ameriki. »Omejitev se je naposled izkazala za enkratno priložnost, ki bo dela latinskoameriških avtorjev predstavila izjemno širokemu občinstvu,« je ocenil direktor festivala Rodrigo Diaz.

Vsak bo lahko segel po kakih stotih naslovih – dokumentarcih, knjižnih predelavah in aktualnih filmih, ki se bodo med drugim potegovali za raznorazne nagrade, ki jih festival podeljuje. Ko se bo vsak odločil za ogled filma, bo nabavil spletno vstopnico in si film ogledal, kar z domačega kavča. »Ostajam optimist – kakor opozarja plakat letošnjega festivala, lahko film ovije gledalca, tako kot maska, in ga povabi k razmisleku, ga po svoje tudi reši, saj mu ponuja trenutek oddiha in poglobitve.«

Popoln seznam filmov in postopek, kako lahko vsak pride do njih, so na voljo na spletni strani fetivala.