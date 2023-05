Festival Sabir spodbuja svobodo gibanja

V Trstu bo od danes do sobote potekal Festival Sabir, dogodek, ki pod geslom Svoboda gibanja ponuja priložnost za razmislek o prehajanju meja, o človekovih pravicah, ki jih nekateri ne morejo uživati, o Evropi, tujcih, zakonih in nestrpnosti. Festival, ki je pred devetimi leti zaživel na Lampedusi, se bo tokrat prvič ustavil v mestu ob meji, ki na lastni koži doživlja vsakodnevne prehode migrantov, ki hrepenijo po boljšem življenju.

Festival, ki ga prireja združenje Arci skupaj z italijansko škofijsko Karitas, s sindikatom Cgil in združenjem Acli, ter v sodelovanju z Asgi in Carta di Roma, pod pokroviteljstvom oz. medijskim partnerstvom Rai ter Primorskega dnevnika, bo priložnost za obravnavo vprašanj solidarnosti in človekovih pravic, za razmislek o možnih alternativah in inovativnih praksah, za dialog in pričevanja.

»Mi predstavljamo tisti del Italije oz. Evrope, ki meni, da je svobodno premikanje pravica vseh. Meje po svojem niso problem – problem je njihovo prehajanje. Zakone, ki to določajo, imajo vse države, večina pa jih je neuporabnih. Od leta 1998, ko je italijanski parlament sprejel enotno besedilo o priseljevanju, je bilo slednje spremenjeno večkrat, saj je argument politično relevanten,« je včeraj v Novinarskem krožku povedal Filippo Miraglia, ki je pri državnem Arci odgovoren za priseljevanje, azil in boj proti rasizmu.

Festival se bo lotil aktualnih vprašanj sprejemanja, zakonitega dostopa do evropskega ozemlja za prosilce za azil, vloge humanitarnih koridorjev, vladnih ukrepov na mejah. Celoten program je na voljo na spletni strani www.festivalsabir.it.