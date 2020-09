Festival tehnološke fantazije

Vrača se tržaški festival domiselnosti in znanstvene ustvarjalnosti Maker Faire, ki ga že sedmo leto zapored prirejajo tržaška občina, mednarodni center za teoretsko fiziko ICTP, Znanstveni imaginarij in fundacija za napredek in svobodo znanosti FIT.

Prireditev, ki združuje tehnologijo, raziskovanje in kulturo, je letos prekoračila prag centra ICTP, kjer se je do lani odvijala, in stopila na Veliki trg, izgubila naziv Mini ter postala del razvejanega programa festivala znanosti Esof2020. Prav na licu mesta so danes dopoldne na tiskovni konferenci predstavili dvodnevni program. Po pozdravu občinske odbornice Serene Tonel, so spregovorili deželni odbornik Pierpaolo Roberti, Serena Mizzan za Znanstveni imaginarji, vodja organizatorjev Esofa2020 Stefano Fantoni in programska menedžerka Paola Rodari, Sandro Scandolo in Enrique Canessa za ICTP.

V petek in soboto bo okoli fontane štirih celin zraslo naselje, v katerem se bo ob vsakem vogalu skrivalo iznajdljivo presenečenje.

Zbirka tehnoloških čudes bo otroke in odrasle popeljala v svet fantazije z modeli glavnih junakov znanih filmov znanstvene fantastike, kot je R2D2 iz Vojne zvezd. V lesenih hišicah in okoli njih se bo predstavilo 120 znanstvenih ustvarjalcev s 50 projekti.