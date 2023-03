Fiat 500 se je zakotalil in spet pristal na kolesih

Na avtocestnem priključku pri Sesljanu v smeri Benetk je včeraj okrog 17. ure 56-letnik izgubil nadzor nad svojim fiatom 500 in trčil v obcestni zid, pri čemer je avtomobil odbilo in se je zakotalil še kakih 30 metrov ter nato spet pristal na kolesih. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so oskrbeli voznika. Slednji je uspel sam izstopiti iz avtomobila. Utrpel je več poškodb in so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da njegovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.