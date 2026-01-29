Film o zlu sveta, ki ga je doživel Giulio Regeni

»Predlagali so nam, da bi iz te zgodbe nastal film, da bi nastala televizijska serija, risanka ... Ne, risanke hvala bogu nam še niso predlagali, a vsakič smo se temu izognili. Dokumentarec pa je nekaj drugega,« je na ponedeljkovi premierni projekciji dokumentarnega filma Giulio Regeni. Tutto il male del mondo (Giulio Regeni. Vse zlo sveta) dejala Paola Deffendi, mati v Egiptu ugrabljenega, mučenega in ubitega raziskovalca Giulia Regenija. »Pri iskanju resnice za Giulia smo skušali biti čim bolj dosledni z njegovo osebnostjo, zato nismo nikoli sprejeli drugih predlogov. Če bi o njem posneli film, bi si Giulio mislil, da sva naposled ponorela,« je pristavila.

Dokumentarni film, ki prikazuje iskanje resnice vse od njegovega izginotja 25. januarja 2016 v Kairu in najdbe njegovega trupla nekaj dni kasneje, 3. februarja, so v nedeljo premierno predstavili najprej v njegovem Fiumicellu, v ponedeljek pa v kinodvorani Anteo Palazzo del Cinema v Milanu. V videoprenosu so dogajanje v dvorani predvajali tudi drugod po Italiji, med drugim v kinodvorani Ambasciatori v Trstu.

O dokumentarcu so poleg staršev Giulia Regenija, Paole Deffendi in Claudia Regenija, spregovorili še odvetnica Alessandra Ballerini, režiser filma Simone Manetti, njegova avtorja Emanuele Cava in Matteo Billi ter producent Mario Mazzarotto. Vodil je Fabio Fazio, pred začetkom projekcije so na odru razgrnili rumeni transparent, ki poziva k iskanju resnice za pokojnega Giulia.

Ohraniti dostojanstvo sina

Vedno sta želela - in to še naprej želita - braniti dostojanstvo njunega sina, zato sta se odločila, da stopita pred snemalno kamero in svetu povesta, kdo je bil Giulio, sta pojasnila Paola Deffendi in Claudio Regeni. Od vsega začetka so namreč v Kairu blatili njegovo osebnost. Da bi odvračali pozornost od resnice in krivdo od egiptovske vlade, so metali v svet lažne novice o mladem raziskovalcu: v njegovem nahrbtniku naj bi našli drogo, pred izginotjem naj bi se z nekom prepiral in pretepal. Njegovo truplo pa so pustili ob robu cestišča v predelu prestolnice, ki je na slabem glasu.

Lažne novice, ki jih je širil Kairo, so prikazane v dokumentarcu. V njem so kronološko prikazani tudi potek procesa, neodločno posredovanje italijanskih politikov, ki pa ni privedlo nikamor, razna pričevanja, intervjuji s staršema in z odvetnico Alessandro Ballerini ter videoposnetki iz Kaira. Stavek iz naslova Vse zlo sveta pa se nanaša na besede Paole Deffendi, s katerimi je na prvi novinarski konferenci leta 2016 odgovorila na vprašanje »kaj so naredili Giuliu?«.