Dvonadstropno parkirišče bodo odprli spomladi

Dvonadstropno parkirišče v Manzonijevi ulici bodo predvidoma odprli spomladi, saj morajo izvesti še vrsto del za nadgradnjo protipožarnega sistema in okrepitev videonadzornega sistema. Z goriške občine opozarjajo, da bodo dela izvedli z deželnim prispevkom, vrednim 300.000 evrov, ki so ga pridobili na podlagi zakona Tognoli.

Goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da se bo po odprtju parkirne hiše v Manzonijevi ulici skupno število parkirnih mest v mestnem središču povečalo za približno dvajset odstotkov. »Gre za strateški projekt z več vidikov, že zaradi svoje lege, ki omogoča, da v nekaj minutah peš dosežemo ključne točke v mestnem središču, kot so trgovine, uradi ali kulturne znamenitosti. Zaradi tega si prizadevamo, da bi nova parkirna hiša v Manzonijevi ulici v prihodnosti bila osrednje parkirišče za vse, ki se v Gorico odpravljajo iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev,« pravi Ziberna in pojasnjuje, da bo parkirnina v novi parkirni hiši v Manzonijevi ulici zelo ugodna. »Uporabniki nove parkirne hiše bodo plačevali isto parkirnino, ki bo od prvega februarja veljala na Battistijevem trgu, in sicer 70 centov na uro,« pojasnjuje Rodolfo Ziberna in opozarja, da bo nižja tarifa na Battistijevem trgu in v parkirni hiši v Manzonijevi ulici prispevala k sprostitvi drugih parkirnih mest po mestnem središču.

Tudi manj prašnih delcev

»Vse skupaj bo prispevalo tudi k znižanju drobnih prašnih delcev, ki jih proizvajajo avtomobili med kroženje po mestnem središču v iskanju prostega parkirnega mesta,« je prepričan goriški župan.

»Potem ko je pred nedavnim stopila v veljavo nova zakonodaja na področju požarne varnosti za garažne objekte, se je izkazalo, da je treba prilagoditi novim predpisom protipožarni sistem, kar bo omogočilo, da bo v parkirni hiši v Manzonijevi ulici na voljo vseh 220 mest, ki smo jih uredili na dveh etažah,« razlaga Ziberna in nadaljuje: »Ko bomo parkirno hišo odprli, bo za začetek na razpolago 150 mest; do odprtja bo predvidoma prišlo spomladi. Nato bomo, brez zaprtja objekta, nadaljevali z nadgradnjo protipožarnega sistema, kar bo omogočilo povečanje zmogljivosti za dodatnih 70 mest. Zahvaljujoč se delom, ki jih bomo izvedli z novim deželnim prispevkom, bo poleg tega mogoče parkirišče upravljati na daljavo 24 ur na dan, brez potrebe po stalni fizični prisotnosti osebja v objektu,« pravi Ziberna.