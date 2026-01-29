V Starem pristanišču novo premeščanje migrantov

V Starem pristanišču v Trstu so danes ob zori spet začeli premeščati migrante, ki v pričakovanju odgovora na prošnjo za azil oziroma mednarodno zaščito tam zasilno prenočujejo. Pod vodstvom tržaške kvesture so jim policija, karabinjerji, gasilci in lokalna policija odredili, naj zapustijo razpadajoči skladišči št. 7 in 10, ki jih nameravajo zapreti in zavarovati. Tovrstni sklep so odredili na zadnji seji tržaškega pokrajinskega odbora za javni red in varnost.

Varnostni organi preverjajo status tujih državljanov, ki začasno prebivajo na tem območju, da bi jih vključili v sistem sprejemanja oziroma preselili v različne sprejemne centre v Italiji. Približno 60 ljudi naj bi ob koncu odpeljali v Lombardijo. V zadnjih dveh mesecih je sicer tovrstno dogajanje postalo že običajno. Do zadnje selitve migrantov v Starem pristanišču je prišlo šele pred tem tednom dni, ko je bilo na vrstu skladišče št. 4 in so v različne sprejemne centre premestili nekaj več kot sto migrantov.