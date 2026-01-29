Za tržaško industrijo razpis, vreden 15 milijonov evrov

Tržaška pokrajina znova odpira vrata industrijskim naložbam. Po letih zastojev in prestrukturiranj država v območje kompleksne industrijske krize usmerja nova javna sredstva, s katerimi želi spodbuditi gospodarsko okrevanje, ustvarjanje delovnih mest in trajnostni razvoj. Z razpisom na podlagi zakona 181/1989 bo za podjetja na Tržaškem na voljo 15 milijonov evrov, ki jih bo upravljala državna agencija Invitalia. Razpis zajema nekdanjo industrijsko cono Ezit, območje nekdanje ladjedelnice ter določena industrijska ter pristaniška območja v občinah Trst, Milje in Dolina.

To je na včerajšnji novinarski konferenci v deželni palači, na kateri se je poleg novinarjev zbralo veliko podjetnikov, napovedal pristojni za proizvodnje dejavnosti in turizem v deželni vladi Sergio Emidio Bini. Ta je spomnil, da ima industrijsko območje Trsta izjemen razvojni potencial, kar potrjuje prihod pomembnih mednarodnih in italijanskih podjetij. Kot je dejal, s tem razpisom podjetjem ponujajo konkreten instrument za podporo naložbam. Dodal je tudi, da pobuda sodi v okvir programskega sporazuma za industrijsko prestrukturiranje in preobrazbo območja, ki so ga podpisali Dežela FJK, ministrstvo za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo in agencija Invitalia. Po Binijevih besedah je ukrep del širše strategije za okrepitev industrijskega in pristaniškega sistema. »Cilj je podpreti trdne projekte, ki bodo ustvarjali stabilna delovna mesta in krepili proizvodne posebnosti območja. Prejšnji razpis ni bil uspešen predvsem zaradi zapletenih postopkov, zato smo jih tokrat poenostavili,« je dodal Bini in opozoril, da so za novi razpis že zaznali prve znake interesa.