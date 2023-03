V filmu Margherita delle stelle, ki ga za televizijo RAI pripravlja Minerva Pictures in ga snemajo ravno v teh dneh v Trstu, nastopa v vlogi mlade Margherite Hack znana italijanska filmska igralka Cristiana Capotondi. Po neuradnih vesteh se tudi ona te dni mudi v mestu. Celotna produkcija je bila v minulih dneh na delu v Starem pristanišču in v Bazovici, danes pa so prizore snemali na Opčinah, med drugim na openskem tramvaju.