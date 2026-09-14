Finaliste nagrade Luchetta izbirali med več kot 120 prispelimi prispevki

Posledice oboroženih spopadov in geopolitičnih kriz na življenje ljudi, kršenje pravic otrok, nove oblike ranljivosti. To so nekatere teme, ki so jih novinarji osvetlili v svojih prispevkih, s katerimi so se potegovali za mednarodne novinarske nagrade Marco Luchetta. Žirija, ki ji predseduje Marco Damilano, je zaključila z delom in izbrala tri finaliste v vseh sedmih tekmovalnih kategorijah. Podelitev nagrad bo novembra, medtem pa Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, ki nagrade podeljuje, še čaka na odločitev sodstva, na podlagi katere bo jasno, ali je bila ukinitev deželnega financiranja nagrade upravičena ali ne. Znana naj bi bila v prihodnjih dneh.

V fokusu otroške zgodbe

Komisija je imela tudi letos, ko nagrado podeljujejo že triindvajsetič, težko nalogo. Oceniti je namreč morala več kot 120 del, pri čemer so žiranti sledili zlasti enemu kriteriju: da so avtorji prispevkov izkazali pozornost in občutljivost do pravic otrok, saj je nagrada v spomin na štiri ubite tržaške novinarje nastala ravno s tem namenom.

V kategoriji televizijskih novic, se za nagrado potegujejo Dario Artale (Realpolitik, Rete4) za prispevek o tako imenovanih ostrostrelcih vikendaših, ki naj bi med obleganjem Sarajeva streljali na otroke. Giammarco Sicuro (TG3, Rai) je prepričal s prispevkom o otrocih na Zahodnem bregu, Laura Aldorisio (Newsroom, Rai) pa z zgodbo družine, ki se v Južni Ameriki sooča s posledicami prekomernega pridobivanja bakra.

Med avtorji reportaž so finalisti Giulia Bosetti (Spotlight, Rainews24) z zgodbo otrok, ki jih v Kolumbiji skušajo iztrgati iz rok prekupčevalcev mamil, Emily Menguzzato z zgodbo o kamori, objavljeno na dnevniku Manifesto, in Barbara Schiavulli (Radio Bullets) z reportažo o ženskah plemena Inuit na Grenlandiji.

Finalistke v kategoriji radijski prispevkov so Laura Cappon (zdravnice v Afganistanu), Taty Rossi (ugrabljeni nomadski otroci v Švici) in Anna Maria Selini (posledice vojne na izraelske in palestinske otroke).

Med italijanskimi tiskanimi mediji se za nagrado potegujejo Fabio Bucciarelli (Stampa) z zgodbo ubitih zdravstvenih delavcev v Libanonu, Chiara Nardinocchi (Repubblica) s prispevkom o baby vplivnežih in Sabrina Pisu (Espresso) s poročanjem o ugrabljenih otrocih v Armeniji.

Tuji tisk: finalisti so Christina Lamb (The Sunday Times; humanitarna kriza v Sudanu), Lavinia Nocelli (Al Jazeera; zgodba matere, ki se bori z anoreksijo hčerke) in skupina ukrajinskih novinarjev z Maksymom Duchenkom na čelu s prispevkom v ruskem programu Yunkor za indoktrinacijo ukrajinskih otrok.

S prispevki o balkanski poti so žirijo prepričale Annalisa Camilli (o nepalskih beguncih v Trstu), Annaflavia Merluzzi (o spremenjenih balkanskih poteh) in Sofia Turati (o neidentificiranih truplih migrantov na turško-bolgarski meji).

Pa še fotografija. Najbolj povedne so po mnenju žirije tiste, ki so jih posneli Marco Gualazzini na Kubi, Giovanni Morgavi na balkanski poti in Fabio Polese v Mjanmaru.