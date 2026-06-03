Po zavrnitvi v Italiji še en asistirani samomor v Švici

Člani društva Luca Coscioni bodo jutri že drugič letos obiskali tržaško kvesturo, kjer bodo vložili samoprijavo. Podobno so storili tudi v primeru Martine Oppelli, ki je svoje življenje končala v Švici. Tokrat sta aktivista Matteo D’Angelo in Antonella Lauvergnac iz društva Soccorso Civile v Švico pospremila 80-letno Tržačanko Lucio. Trpela je za redko nevrodegenerativno boleznijo, ki ji je povzročala bolečine in jo naredila odvisno od pomoči negovalcev. Prejemala je tudi obsežno terapijo z zdravili, katere prekinitev bi po ocenah zdravnikov povzročila neznosno trpljenje.

Za odhod v Švico se je odločila, ker ji zdravstveno podjetje Asugi ni omogočilo dostopa do prostovoljne pomoči pri končanju življenja v Italiji, čeprav so njeni zastopniki menili, da izpolnjuje vse zakonske pogoje. Postopek pri Asugiju je začela avgusta lani, vendar je že novembra prejela zavrnitev. Po besedah zdravstvenih oblasti ni bila odvisna od življenjsko vzdrževalnih terapij. Marca letos je zahtevala ponovno presojo primera, toda kljub dodatnim pregledom na domu ni prejela odgovora. Ker ni želela več čakati, se je odločila za asistirani samomor v Švici.

Podrobnosti primera bodo člani društva Coscioni predstavili jutri ob 14. uri v kavarni San Marco.