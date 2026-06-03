Za bodočo tržaško in kraško oskrbo z vodo na voljo tri možne poti

Jutri bo v Vidmu zasedala skupščina Deželne agencije za vodne in komunalne storitve (Ausir), na kateri bodo predstavniki lokalnih skupnosti med drugim razpravljali o prihodnjem upravljanju integrirane vodne službe na Tržaškem. Na mizi bo predlog upravnega odbora Ausirja, ki se je konec maja s sklepom odločil za začetek postopka evropskega razpisa za izbiro novega upravljavca po izteku koncesijske pogodbe z družbo AcegaApsAmga.

Po analizah bi Ausir imel na voljo tri možne poti. Prva je evropski razpis, ki ga agencija zdaj predlaga. Druga možnost bi bila izbira manjšinskega zasebnega partnerja v družbi z mešano javno-zasebnim kapitalom. Tretja možnost je neposredna podelitev storitve javnemu podjetju.

Predlog pa ne zadeva le območja Trsta, temveč tudi Kraški vodovod, ki trenutno zagotavlja oskrbo s pitno vodo na Krasu. Če bo predlog potrjen, bo z januarjem 2031 tudi kraško omrežje vključeno v novo koncesijsko ureditev. Ker ima zaradi števila prebivalstva največjo težo Občina Trst, bo odločilno njeno stališče. Na jutrišnji skupščini bo prisoten župan Roberto Dipiazza, ki je v preteklosti večkrat izrazil zadovoljstvo z dosedanjim upravljanjem in naklonjenost nadaljevanju sistema prek evropskega razpisa.