Finska multinacionalka spet ni klonila

Finska multinacionalka Wärtsilä ni popustila. Postopka odpuščanja 451 zaposlenih v tovarni pri Boljuncu, ki ga je najavila 14. julija, ni preklicala. Mesec kasneje, točneje 42 dni po prvem neuspelem poskusu je danes popoldne skušala italijanska vlada ponovno prepričati vodstvo družbe, naj prekliče selitev proizvodnje v mesto Vaasa in ohrani delovna mesta, ki bi jih posledično ukinili. Fronta na strani delavcev je bila kot od samega začetka enotna. Ob sindikatih kovinarjev in ministru za gospodarski razvoj Giancarlu Giorgettiju, ki je vodil sestanek, je bil v Rimu navzoč tudi minister za delo Andrea Orlando, ki se je preteklo soboto srečal z delavci pred tovarno pri Boljuncu. Na daljavo se je med drugimi povezal predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, ob njem pa deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, dogajanje je spremljala tudi vodja poslanske skupine Demokratske stranke Debora Serracchiani.

Pri čem so, naj bi bilo jasno že na začetku. Vzdušje je bilo po različnih jeznih sporočilih udeležencev sodeč napeto in ostro. Izvršni direktor finske družbe Håkan Agnevall, predsednik italijanskega dela Wärtsilä Italia Andrea Bochicchio in drugi vodilni predstavniki družbe, so kaj kmalu tako kot 27. julija ponovno potrdili konec proizvajanja ladijskih motorjev v tovarni pri Boljuncu. V isti sapi so dejali, da nameravajo tu ohraniti servisiranje, raziskovanje in sorodne dejavnosti, za katere je zadolženih preko 500 zaposlenih. V načrtu za omilitev posledic zaprtja obrata, ki ga morajo na osnovi zakonskega pravila proti delokalizaciji vložiti po dveh mesecih od napovedi prekinitve proizvodnje, bodo v ospredje postavili reindustralizacijo, se pravi vrsto ukrepov za zaščito delovnih mest in tržaškega gospodarskega tkiva, so razložili. Ne gre sicer za novost, saj so to že namigovali.

Izjave seveda niso nič kaj navdušile sogovornike, finski podjetniki so kaj kmalu trčili ob zid razočaranja in jeze.