Fitnes park v Barkovljah

Borov gozdič v Barkovljah je postal bogatejši za fitnes park na prostem. Namenu so predali sodobne naprave za vadbo, s katerimi želi občinska uprava Tržačane spodbujati k aktivnejšemu preživljanju prostega časa. Rekreativci lahko izbirajo med napravami za raztezanje, moč in aerobno vadbo. Vrednost naložbe je malo več kot 30 tisoč evrov, v prihodnje pa občinska uprava namerava fitnes park urediti tudi v Naselju sv. Sergija.

To je v Barkovljah napovedala občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi, ki je v družbi predsednice rajonskega sveta za Barkovlje-Rojan-Greto-Škorkljo Laure Lisi in nekaterih občinskih funkcionarjev predstavila novo pridobitev. Odbornica je povedala, da realizacija fitnes parka ni bila enostavna, saj so ga uredili v parku, kjer je polno dreves. »Pristojni delavci so zelo natančno preučili teren in na podlagi študije na najboljši možni način postavili naprave,« je pojasnila odbornica in dodala, da je ureditev fitnes centra v Barkovljah del širšega projekta, ki je vreden skoraj 75 tisoč evrov, in v sklopu katerega je občinska uprava poskrbela za vzdrževanje otroških igral v parkih.