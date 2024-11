Flex: išče se dogovor z investicijsko družbo

Vodstvo tovarne Flex, ki ima svojo podružnico v tržaški industrijski coni, namerava po zadnji krizi oddati obrat multinacionalki Faircap. Gre za nemško investicijsko družbo s sedežem v Münchnu, Londonu in Milanu. Novico so sporočili včeraj po srečanju, ki ga je na italijanskem ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo zahtevala Dežela FJK, da bi s sindikati rešili nastalo kritično stanje. Na prepihu je namreč okrog 350 delavk in delavcev, katerih 255 je trenutno na čakanju.

Omizje se je sestalo v prvih popoldanskih urah. Morebitni prihod družbe Faircap sta sindikatom CGIL, CILS, UILin USB ter predstavnikom Dežele in ministrstva napovedala direktor tovarne Nicola Graffi in njen odgovoren za Evropo Hannes Moritz , ki sta dejala, da je vodstvo v preteklih dneh doseglo predhodni dogovor v pričakovanju definitivnega čez največ tri mesece. Investicijska družba naj bi bila namreč lastnica podjetja na področju elektronike, ki bi lahko prevzelo tržaški obrat. Vodstvo slednjega je priznalo, da je po umiku finskega večinskega naročnika Nokia stanje preveč kritično, da bi tovarna z lastnimi močmi preživela.