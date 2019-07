Fontani štirih celin povrnili nekdanji blišč

Najbolj znana tržaška fontana, fontana štirih celin, je ponovno zasijala v svojem nekdanjem blišču. Zaključila so se namreč obnovitvena dela, ki jih je Občina Trst izvedla v sodelovanju s podjetjem AcegasApsAmga. Vode v fontani pa za zdaj še ne bo, saj bi popravilo pokvarjenih vodnih črpalk zahtevalo velik denarni vložek, je povedala odbornica za javna dela Elisa Lodi.

Konservatorska in vzdrževalna dela, ki so trajala dva tedna, je vodila Giovanna Nevyjel. Poudarila je, da je šlo v glavnem za rekonstrukcijo manjkajočih delov, ki so se v času odlomili.

Na današnji otvoritvi prenovljene fontane je poleg odbornice Elise Lodi spregovoril župan Roberto Dipiazza.