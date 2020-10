»Fotonski« festival Trieste Science+Fiction

Dvajseta izvedba festivala Trieste Science+Fiction bo »fotonska«. Ta je namreč pridevnik, ki so mu ga nadeli organizatorji, člani združenja Cappella Underground. Pripravljajo se na okroglo obletnico največje znanstveno fantastične prireditve v Italiji, ki bo od četrtka, 29. oktobra, do torka, 3. novembra, zaživela v kinodvorani Ariston, gledališču Miela in na spletnem portalu.

Festival so uradno predstavili včeraj dopoldne na tiskovni konferenci v kinodvorani Ariston. Bogat program 30 celovečercev, 63 kratkometražnih filmov, dveh gledaliških večerov, treh natečajev in več stranskih dogodkov je orisal predsednik združenja Daniele Terzoli. Ta si je pred letom dni zamislil čisto drugačen potek dvajsete izvedbe. Želel si je velikega praznovanja, ki ga žal ne bo. Veseli pa se, da je kljub vsem težavam, ki jih koronavirus povzroča večjim in manjšim prireditvam, odprl novo poglavje v zgodovini festivala: »Lahko trdim, da gre za ponoven začetek. Program nismo prilagodili pandemiji, ampak postavili smo neko novo obliko izvajanja dogodkov, ki bo tudi po izrednih razmerah ostala aktualna. Omogočiti publiki, da dogodke spremlja na daljavo, je zdaj dodana vrednost, ki se bo tudi v prihodnosti obrestovala. Nikakor ne gre za popolno selitev na splet, ampak za nadgradnjo dogajanja v živo.«

