Francesco Russo uradno v boj za županski stolček

»Stopam na igrišče. V prihodnjih mesecih bom aktivno vodil kampanjo za županske volitve.« S temi besedami nam je Francesco Russo po telefonu napovedal, da bo v prihodnjih dneh tudi uradno vstopil v boj za županski stolček. Včeraj, prav na svoj rojstni dan, je prejel veselo novico, da je njegovo zdravstveno stanje dobro in da je rak trebušne slinavke izginil. V prihodnjih dneh se bo srečal s predstavniki medijev in tudi uradno predstavil svojo kandidaturo, a že zdaj je jasno, da bo program liste Punto Franco, ki jo je na noge postavil pred meseci, v prihodnjih tednih dobival nove obrise. Skupaj s sodelavci bo tako Russo prepričeval občane in občanke, da lahko Trst z odgovornim vodenjem postane mesto priložnosti, v katerem bo prijetno živeti.

Dobro novico je Francesco Russo včeraj dopoldne delil s svojimi sledilci na Facebook profilu. V dolgem zapisu je opisal svoj desetmesečni boj z boleznijo, ki ti življenje čez noč obrne na glavo.