Francija bi lahko izpustila najdlje zaprtega zapornika v Evropi

Morda se bo le zgodil čudež. Francosko sodišče je pred nedavnim odredilo osvoboditev libanonskega terorista Georgesa Ibrahima Abdallaha pod pogojem, da zapusti Francijo. Abdallah velja za najdlje zaprtega zapornika v Evropi, saj so ga v Franciji obsodili na dosmrtno ječo zaradi soudeležbe pri umorih dveh diplomatov. V Trstu mu v teh mesecih sodijo ob mnogih postopkovnih pomislekih njegovih tukajšnjih odvetnikov Antonia Cattarinija in Jennifer Schiff.

Ti so vezani na domnevno organizacijo pošiljke češkoslovaškega eksploziva avgusta 1984. Slednjo so finančni policisti prestregli na openskem kolodvoru. Abdallahu, takratnemu voditelju libanonskega gverilskega gibanja Maronitov FARL, pa v Trstu v teh letih niso še sodili. Nenazadnje mu niso sodili zaradi namernih in nenamernih ovir, ki jih postavlja njegov francoski status. Abdallahu pritiče tam že desetletja pravica do predčasne osvoboditve, ki pa je bila vedno zavrnjena.

Francosko protiteroristično tožilstvo je sicer oznanilo, da bo proti odločitvi vložilo priziv. Če pa bo šlo vse Abdallahu v prid, ga bodo izpustili decembra. Njegov naslednji tržaški narok se bo vršil prihodnji teden.