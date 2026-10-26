Gabriele Salvatores že sedmič snema v Trstu in prvič pri Briščikih

Roman goriškega pisatelja Paola Maurensiga La variante di Lüneburg (Lüneburška varianta) je doživel filmsko priredbo, ki jo režira znani italijanski režiser, nekdanji oskarjev nagrajenec Gabriele Salvatores. Snemanje poteka v Rimu in Trstu, kjer je v soboto producentska hiša Leone Film Group v hotelu Savoia Excelsior Palace priredila sprejem za novinarje.

»Na tem projektu delamo že tri leta,« je povedal Salvatores in zaupal, da je na Trst posebno navezan, »tu sem snemal že šest svojih filmov in v tem hotelu prespal več kot tisoč noči«. Tokrat, je dodal, je prvič postavil kamero na Veliki trg, ki pa bo v filmu videti nekoliko drugačen, saj je »Maurensig sanjal o filmu v polsenci, o temi in ognju, polnem napetosti«.

Noir zgodba, ki pripoveduje o šahovskem dvoboju, dolgem 40 let, in o tem, kako se skozi desetletja prepletata življenji dveh igralcev, se razvija na Dunaju. Če je Salvatores v filmu Napoli - New York spremenil Trst v ameriško metropolo, ga bo tokrat v avstrijsko prestolnico. »Trst je odličen Dunaj,» se je nasmehnil Damian Hardung, ki v filmu igra eno od glavnih vlog ob Toniju Servillu, Sebastianu Kochu, Eduardu Scarpetti in Thomasu Prennu. Mladi nemški igralec prvič sodeluje v večji produkciji in zelo ceni natančnost italijanskega režiserja. V filmu odigra svojo vlogo v italijanskem in nemškem jeziku.

Pred leti je nastopil v gledališču Rossetti, zdaj pa se drugič vrača v Trst kot protagonist Lüneburške variante. Veliki italijanski igralec Toni Servillo je včeraj priznal, da mu je mesto zelo všeč. V treh tednih snemanja je strnil vlogo starejšega šahista, ki pripoveduje tesnobo boja na šahovnici z razburkanim zgodovinskim ozadjem.

Še iščejo statiste

Lüneburška varianta je večja produkcija, za katero potrebuje režiser veliko število statistov. Že septembra so agencije začele z iskanjem. Prvih 500 naj bi pred dvema mesecema že zaposlili za predvidene snemalne dni.

Trenutno pa iščejo kandidate, ki so pripravljeni prilagoditi svojo pričesko in se obriti do golega. A tudi moške med 25 in 70 leti starosti ter druge statiste za snemanje kadrov do polovice novembra. Več informacij je na voljo na e-naslovu galaxia.comparse@gmail.com.