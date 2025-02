Galeb še bolj pester in zanimiv

V novem letu se je nekoliko obnovila tudi priljubljena mladinska revija Galeb. V uredništvu v Ulici san Giorgio, kjer vsak mesec nastaja nova številka, so letos zelo ponosni na serijo Uganke meščanke, ki jih piše Teja Močnik, ilustrira pa Carolina Trampuž, in so v letošnji januarski in februarski številki že zabavale otroke. »Letos želimo objaviti veliko ugank in ustvarjati revijo, ki bi bila še bolj interaktivna. Najbolj popularna sicer ostaja rubrika Stric pes. Ta nastaja pod peresom Mateje Gomboc in ob ilustracijah Mance Krošelj. Ko gremo po šolah na obisk, nas otroci kar naprej sprašujejo: kdaj bo naslednjič? Kdaj bomo brali zgodbo Stric pes?« je povedal urednik Galeba Ivan Mitrevski, ko smo njega in sourednico Mašo Ogrizek obiskali v Galebovem uredništvu.

Zelo priljubljeni so med otroki tudi stripi, sta še poudarila urednika. Zato so jih začeli objavljati v večjem številu. Tako učiteljice kot otroci, ki jih Galebovci obiskujejo večkrat, zatrjujejo, da so stripi celo med najbolj priljubljenimi vsebinami. Teh se lahko najmlajši lotevajo tudi sami, medtem ko pri zahtevnejših besedilih in nalogah jim pomagajo učiteljice, sta pojasnila urednika. Povedala sta še, da letošnji Galeb vsakič seznani otroke s krajevnim dogajanjem v uvodniku. Ob tem pa sta navedla nekaj svežih novosti, ki jih bo prinašal tako na domove kot v šolske klopi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.