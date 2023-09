Gasilci uspešno oživljali mačko

O požaru, o katerem smo poročali danes zjutraj, ki se je ponoči vnel v stanovanju na Greti v Ulici Aquileia, so gasilci sporočili druge podrobnosti, ki še enkrat dokazujejo, če je bilo sploh potrebno, njihovo veliko dobrosrčnost. Zagorelo je v drugem nadstropju stavbe s hišno številko 16. Lastnica stanovanja jih je med gašenjem opozorila, da je v njem tudi mačka, pri čemer so jo v gostem dimu nemudoma začeli iskati in so jo našli. Povsem onemoglo žival v kritičnem stanju, ker jo je zastrupil dim, so odnesli na varno in jo začeli oživljati. Priključili so jo na kisik, pri čemer se je prebudila in so jo izročili lastnici.