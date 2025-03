Generali v letu 2024 presegel vse finančne cilje

Družba Generali je v letu 2024 vknjižila zavarovalne premije za skupnih 95,2 milijarde evrov bruto (+14,9 % v primerjavi z letom 2023), močno sta narasla sektorja življenjskih zavarovanj (+19,2 %) in zavarovanj odgovornosti (+7,7 %). Operativni izid je s 7,3 milijarde evrov rekorden (+8,2 %), konsolidirani čisti dobiček prav tako (3,8 milijarde, +5,4 %), čisti dobiček je bil drugače skoraj nespremenjen (3,7 milijarde oz. -0,6 %).

To so podatki, ki jih je upravni odbor tržaškega krilatega leva objavil po napovedi, da bo skupščina delničarjev potekala 24. aprila v tržaškem kongresnem centru, ki je v lasti Generalija. Aprilska skupščina bo predstavljala tudi novo dejanje v dolgotrajni bitki med delničarji za premoč v zavarovalniški družbi, pri čemer na nasprotnih bregovih stojita predvsem milanska Mediobanca in rimski podjetnik Francesco Caltagirone. Dodatnega olja na ogenj doliva letos banka Monte dei Paschi di Siena, ki je na račun Mediobance objavila javno odkupno ponudbo, eden izmed ciljev velike italijanske finančne igre pa naj bi bila ravno prevlada v skupini Generali.

Izvršni direktor krilatega leva Philippe Donnet je lanske podatke včeraj komentiral z zadovoljstvom: »V letu 2024 je Generali dosegel odlične rezultate (...) in presegel vse finančne cilje.« Po njegovih besedah skupina še nikoli ni bila tako močna. Na milanski borzi po objavi lanskih rezultatov sicer ni bilo občutiti enakega navdušenja, vrednost delnic je padla za pol odstotka na 31,73 evra.