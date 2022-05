Geokarst za prepoznavnost skupnega kraškega prostora

Pet slovenskih in dvanajst italijanskih občin si prizadeva za nastanek prvega kraškega čezmejnega geoparka Geokarst. Projekt, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, se razvija v pravo smer, kot so včeraj dopoldne v dvorani Tessitori napovedali predstavniki nosilnih partnerjev.

»Svoje delo namenjamo tudi vključevanju Geoparka v seznam Unesco. Kandidaturo bomo oddali leta 2023,« je v svojem uvodu povedal Fabrizio Fattor, direktor geološke službe Dežele Furlanije - Julijske krajine. Unesco ima trenutno na svojem seznamu 177 geoparkov, med temi pa samo štirje so čezmejni.

Kako napreduje projektna časovnica, sta pojasnili Sara Bensi za deželno geološko službo in Katja Fedrigo za sežansko občino (vodilni partner v Sloveniji), ki sta vmesno fazo označila kot uspešno, kljub težavam, ki so se pojavile v koronačasu. Italijanski partnerji v FJK in Venetu ter slovenski nosilec projekta so sklenili dogovore, se aktivno vključili v obstoječo mrežo za promocijo ozemlja in v čezmejne projekte. Nastajajo sprejemna središča za promocijo ozemlja, za sabo pa imajo koordinatorji več delavnic in tečajev za vodiče ter druge izvedence.

Rezultati večletnega dela so vidni v teh dneh na prvem tednu čezmejnega geoparka na Matičnem Krasu, ki poteka med 23. majem in 5. junijem. Številne dogodke namenjajo otrokom in odraslim, stroki ter ljubiteljem kraškega okolja. Učencem in dijakom šol, ki se nahajajo na območju geoparka, ponujajo učne urice in delavnice. Predstavnikom šol pa bodo namenili naravoslovni dan z naslovom Človek in Kras. Vsem, ki si želijo kaj več izvedeti o kraškem okolju, bo postreženo na pohodu po dolini Glinščice in na čezmejnem vodenem ogledu Živega muzeja Krasa. Prihodnje dni bodo posvetili kraškim jamam na projektnem območju, pohodom po učnih poteh, izobraževalni delavnici za vodiče, ogledu zgoniške Carsiane, kolesarskemu izletu v okolici nabrežinskih kamnolomov ter ogledu kamnoloma v Lipici.

V Doberdobu bo vodič spremljal obiskovalce po poteh presihajočega jezera, za otroke pa bodo priredili lov na geo-zaklad po Gozdni učni poti Josefa Ressla in po gozdu Igovec. Dogajanje bo sklenil voden pohod po Rilkejevi poti. Več o tednu geoparka na strani www.turismofvg.it.