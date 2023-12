Giorgio Gaber(ščik) je bil navezan na očetovo mesto

Glasba in delo italijanskega kantavtorja Giorgia Gabra sta aktualna še danes. Njegove skladbe zato še vedno prirejeno izvaja skupina Oblivion, od leta 2021 pa lahko njegovim pesmim po zaslugi Janija Kovačiča in Mirana Košute v maternem jeziku prisluhnejo tudi Slovenci.

Italijanski glasbenik Giorgio Gaber (1939-2003) je bil zelo povezan s Trstom, od koder je izhajal njegov oče slovenskega rodu Guido Gaberščik. Zato ni čudno, da so enega najpomembnejših italijanskih kantavtorjev ob 20-letnici smrti počastili tudi na tržaški univerzi, kjer je bila danes v ospredju predvsem njegova povezava z očetovim mestom. Po uvodnem pozdravu rektorja univerze Roberta Di Lenarde je besedo prevzel Paolo Dal Bon, predsednik Fundacije Gaber, ki je poudaril, da je bil Gaberščik (z umetniškim imenom Giorgio Gaber) zelo priljubljen, ko je svoje gledališke spektakle pripeljal v Trst v gledališče Rossetti. Fundacijo so ustanovili leta 2003, ko je umrl, trudili so se sestaviti arhiv in še danes promovirajo njegov lik po celi Italiji.

Dvorano vedno razprodal

Trst je bil leta 2010 med prvimi, ki je kantavtorju posvetil javni kraj, in sicer trg pred gledališčem Rossetti, je izpostavil profesor zgodovine gledališča na tržaški univerzi Paolo Quazzolo. S svojimi predstavami se je Gaber zelo rad vračal v mesto, pripeljal jih je kar 12, v bistvu vse svoje najpomembnejše, je pojasnil. »Za take predstave je navadno dovolj en večer, Gaber pa se je vedno ustavil vsaj dva zaporedna večera, za zadnjo predstavo kar šest. Dvorana pa je bila vedno razprodana,« je dejal.

Giorgio Gaber v slovenščini

Profesor slovenske književnosti na tržaški univerzi Miran Košuta je spomnil na Gaberščikove tržaške korenine. Leta 1959 je Nanni Ricordi kantavtorju svetoval, naj zamenja umetniško ime v Gaber, kar je pevec tudi storil. Igral je italijanski rokenrol in prešel na glasbeno gledališče. Že od leta 1964 so bili zaznavni nekateri poskusi, da Gabrovo glasbo priredijo za slovenski prostor. Pred nekaj leti se je želel tega lotiti kantavtor Jani Kovačič, ki je k sodelovanju za prevode in priredbe pesmi povabil Košuto. Novembra 2021 sta tako skupaj v Ljubljani predstavila 16 Gabrovih skladb, ki sta jih izbrala za to priložnost ter posnela CD. Gabrova glasba je včeraj odmevala tudi v veliki dvorani tržaške univerze, in sicer s skladbo Svoboda, La libertà, ki jo je izvedel Kovačič.